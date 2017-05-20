صحة الرياض .. تُحقق فيما ظهر في هذا الفيديو !

قررت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أمس الجمعة تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في نقل مسن مريض مصاب بكسور في صندوق سيارة غير مهيأة بحوطة سدير.

وأوضحت المديرية في بيان رسمي لها، أنه تم الاطلاع على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه ذوو أحد المرضى الذي كان منوما في مستشفى حوطة سدير، والذي قرر الطبيب له الخروج من المستشفى للمنزل وطريقه نقله عبر سيارة خاصة غير مريحة وغير مهيأة.

وأضافت أنه تقرر تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق والوقوف على ملابسات الموضوع والرفع بنتائج التحقيق لصحة الرياض لمحاسبة المقصرين إن وُجد ذلك.

وأبانت “صحة الرياض”، أن تصرف ذوي المريض بنقله عبر سيارة غير مهيأة تصرف غير متوقع وغير سليم بأي حال من الأحوال ومن غير المقبول أبدا أن يُنقل بهذه الطريقة غير اللائقة وتصويره بما ينتهك خصوصية المريض وكرامته.