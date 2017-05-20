“السعودية للكهرباء”: ترعى المؤتمر والمعرض الدولي الثامن عشر للهيئة العليا للأمن الصناعي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، تشارك الشركة السعودية للكهرباء، الأحد القادم، في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الثامن عشر للهيئة العليا للأمن الصناعي، خلال الفترة من 21 – 23 مايو 2017م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات.

وأوضح المهندس زياد بن محمد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إن رعاية الشركة الذهبية للمؤتمر والمعرض الدولي الثامن عشر للهيئة العليا للأمن الصناعي تأتي ضمن جهودها لتطبيق معايير السلامة العالمية، والتوعية بثقافة الأمن الصناعي، والصحة المهنية، في مواقع العمل والمنزل والمجتمع؛ مؤكداً أن المؤتمر يُعد واحداً من أهم الفعاليات الإقليمية والعربية في مجال التركيز على ثقافة السلامة العامة والوقاية من الحرائق وأساليب مكافحتها، والحفاظ على البيئة، لاسيما وأن جلسات المؤتمر سوق تشهد مناقشة عدد من الأوراق العلمية الهامة في هذا المجال.

ولفت الشيحة إلى مشاركة الشركة السعودية للكهرباء بورقتي عمل ضمن جهودها للتعريف بالمعايير العالمية للسلامة ومكافحة الحرائق، والتي تنطلق من برنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars) والذي تطبقه الشركة في كافة مواقع العمل بها، وتعمل على استفادة المجتمع والجهات المختصة منه، ضمن دورها في مبادرات المسؤولية الاجتماعية؛ مشيراً إلى أن الورقة الأولى ستكون حول استراتيجيات مكافحة الحريق وسوء الاستجابة لها، للمهندس طارق مرزوق الصاعدي المشرف بوحدة مكافحة الحريق بالشركة، فيما ستناقش الورقة الثانية واليت يُقدمها المهندس توفيق الحربي أخصائي هندسة السلامة، ملاءمة نُظم السلامة لمواقع العمل.

وأفاد الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء بأن معرض الشركة سوف يتضمن عدد الفعاليات التوعوية الخاصة بالسلامة في العمل والمنزل، بالإضافة إلى توفير جهاز محاكاة القيادة الوقائية لزوار المعرض، كما سيتم توزيع مواد توعوية وأكثر من 5000 من المطبوعات الخاصة بالسلامة والوقاية من الحرائق، والتي تتضمن إرشادات حول كيفية استخدام طفاية الحريق، والحفاظ على سلامة المنازل من مصادر الحريق، وخطة النجاة من الحريق، وبطانية الحريق، وأجهزة إنذار الحريق، ومطبوعات عن الأخطار الكهربائية، وأنواع طفايات الحريق، بالإضافة إلى كُتيب السلامة الكهربائية المنزلية.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تطبق برنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars) في جميع مواقع العمل بها، كما حصلت على عدد كبير من الجوائز الدولية بعد نجاحها في تطبيق معايير علمية حديثة في مجال السلامة وبيئة العمل ومكافحة الحرائق والتوعية المجتمعية بالسلامة الكهربائية، والتي كان أخرها التتويج بجائزة مسابقة الأفكار العربية 2017م في دبي، وذلك بعد فوز الفكرة الإبداعية الخاصة بتصميم “نظام حماية لاكتشاف وعزل الأعطال الكهربائية” بالمركز الأول، ضمن فئة البيئة والصحة والسلامة، وهي الفكرة التي يتم تطبيقها للمرة الأولى على مستوى العالم.