وزارة العمل .. تتوصل الى مستفزة الطفلة “سكينة” (فيديو)

ذكر خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم السبت أن فريق الحماية توصل إلى السيدة التي ظهرت في مقطع “إمراة تحرق قلب طفله” ويجري اتخاذ اللازم، وأشار إلى أنه تم تقييم وضع الطفلة النفسي والاطمئنان عليها.

الجدير بالذكر أن مقطع انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي لامرأة تتحدث مع الطفلة “سكينة” عن حالة والدتها الصحية، لتبدأ باستفزازها بكلمات مؤلمة لتنفجر بعهدها الطفلة بالبكاء، وعلى الفور ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالاستنكار الشديد من هذا التصرف، ورفض المجتمع برمته الأسلوب غير الإنساني الذي كانت تتحدث به المرأة مع الطفلة.