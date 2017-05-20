تعرف على الاسم الجديد لهاتف جلاكسي نوت 7

بات من المعروف أن شركة سامسونج تنوي اعادة طرح هاتفها جلاكسي نوت 7 مرة أخرى وذلك بعد اجراء تعديلات على البطارية التي كانت السبب في المشاكل السابقة التي تعرض لها الهاتف لجهة احتراق وحدات منه وحتى انفجار بعضها مما أجبر الشركة على استدعاء الهاتف لإصلاح العطل في مرحلة أولى قبل أن ينتهى الامر بسحب الهاتف نهائياً من الأسواق.

الأسم الجديد الذي تنوي سامسونج إطلاقه على الهاتف نقلته الصحافة الكورية الجنوبية وسيكون هو جلاكسي نوت FE والذي هو اختصاراً للكلمات Fondom Edition بمعنى نسخة المعجبين أو المشجعين ويبدو أن سامسونج تقصد من ذلك توجيه هذه النسخة من الهاتف للمعجبين بالنسخة الأصلية جلاكسي نوت 7 الذين لولا مشاكل البطارية لما استغنوا عن هاتفهم المحبب.

وعليه فإن الهاتف جلاكسي نوت FE سيأتي بذات المواصفات التي كان عليها جلاكسي نوت 7 ولكن مع حجم بطارية أقل حيث تأتي بطاريته بسعة 3200 ميلي أمبير وسيعلن عنه مع نهاية شهر يونيو حزيران القادم للسوق الكوري الجنوبي مبدئياَ بحوالي 300 ألف نسخة بسعر يقدر بحوالي 520 دولار قبل انتقاله للأسواق العالمية.

وغير البطارية الجديدة بالحجم الجديد فإن ذات المواصفات التقنية ستكون في الهاتف الجديد القديم وتشمل الشاشة ذات الحجم 5,7 إنش سوبر اموليد ( QHD ( 1440:2460 مع معالج سناب دراغون 820 من كوالكوم وذاكرة وصول عشوائي الرام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت وغيرها من المواصفات التقنية الراقية.