نفذت بلدية صبيا حملة نظافة لقرى الظبية والعريش

نفذت بلدية محافظة صبيا حملة نظافة لقرى الظبية والعريش والمعترض في القطاع الجنوبي الشرقي بمحافظة صبيا وذلك بمتابعة وتوجية رئيس بلدية محافظة صبيا الاستاذ سفر الشهراني وتنسيق المجلس البلدي بمحافظة صبيا و تعد هذه الحملة العاشرة حيث لكل يوم سبت تنفذ حملة نظافة و التي تنفذها بلدية المحافظة لقطاعات ومحاور المحافظة و هذا السبت انطلقت من قرية الظبية استفاد من حملة النظافة ليوم السبت الموافق ٢٥ / ٠٨ / ١٤٣٨ عدد من قرى المحافظة وهي :

– الظبيه

– قزع

– المعترض

– العريش

– وتيشه

و القرى المجاوره لها

وذلك يوم السبت الموافق ٢٤ / ٠٨ / ١٤٣٨ هـ

وتمت الحملة لتلك القرى في الفترة الصباحية وتم استكمال الاعمال للفترة المسائية

وذلك بمتابعة المجلس البلدي بمحافظة صبيا بمتابعة رئيس المجلس الاستاذ احمد قاضي و العضو الاستاذ محمد عبدالله الحازمي و بمتابعة اعضاء لجنة الخدمات بالمجلس والتنسيق مع الاهالي والشيخ محمد عبدالفتاح الحازمي والشيخ العباس الحازمي بالظبية والشيخ علي زكري بقرى العريش والقرى المجاوره والتابعة لها وتعاون الفرق التطوعية والاجتماعية لتسهيل حركة الفريق العامل في الميدان والتعاون مع العاملين في اعمال الحملة وإنجازها وفق ما خطط لها بازالة الانقاض والمخلفات والحشائش والاشجار في القرى وشوارع القرى والظهور بالمظهر المطلوب وفق الخطط المدروسة و حسب الجدول المعد لقطاعات المحافظه والمراكز ومحاورها في كل سبت تنفذ حملة على مستوى المحافظة ونرحب باي ملاحظات واقتراحات من المواطنين ونشكرهم على جهودهم مع حملات النظافة في محافظة صبيا.