تالون : القمة العربية الإسلامية الأمريكية في غاية الأهمية

وصف فخامة الرئيس تالون باتريس رئيس جمهورية بنين القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستعقد غداً في الرياض بأنها قمة في غاية الأهمية لأنها قمة تأتي في الوقت المناسب والمكان المناسب.

وقال فخامته في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية : ” إن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية دولتان كبيرتان في العالم ، لذا فإن حضوري مع الرؤساء العرب والمسلمين ومجموعة من الرؤساء الأفارقة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية لا شك أنه سيوصلنا إن شاء الله تعالى للأهداف المنشودة والتي من أبرزها تطبيق الأمن والسلام”.

وأضاف فخامته : “إن هذه الزيارة هي الزيارة الثانية إلى المملكة العربية السعودية منذ أن توليت مهام الرئاسة في جمهورية بنين ، ورأيت أن المملكة بلد كبير له قيادة مثالية ؛ لذلك سنعمل معهم سوياً إن شاء الله حتى نرفع مستوى الأمن والسلام في العالم”.

وقال فخامته “إن المملكة العربية السعودية دولة مهمة لها قيادة رشيدة على رأسها ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي يبذل جهوداً كبيرة في مجال حفظ الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب الذي يعاني منه الجميع ، لذا سنسعى للتعاون فيما بيننا لحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب الذي انتشر في كثير من بلدان العالم”.

وفي ختام تصريحه أعرب فخامة رئيس جمهورية بنين عن الشكر والعرفان إلى حكومة المملكة وشعبها على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ، متمنيا تكرار مثل هذه الزيارة .

Share on: whatsapp