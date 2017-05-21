هنا حقيقة “فيديو” اعتداء طلاب بالعصي على دكتور في جامعة الملك خالد!

نفت جامعة الملك خالد صحة المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لضرب شخص قيل إنه اعتداء طلاب على دكتور في الجامعة.

وأوضحت الجامعة في تعليقها أمس (السبت) على المقطع أن الحادثة وقعت في مواقف الجامعة الخارجية لعامل يعمل في إحدى الشركات، ولا صحة لما أشيع عن ضرب دكتور بالجامعة.

يذكر أن المقطع الذي جرى تداوله أظهر مجموعة من الطلاب يعتدون بالضرب المبرح على الشخص مستخدمين العصي، فيما حاول المعتدي عليه الذي يبدوا من ملامحه انه غير سعودي بالهرب منهم لكن لم ينجح في ذلك وانهالوا عليه بالضرب دون وجود أحد في المكان لإنهاء المضاربة.