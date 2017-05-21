نائب وزير الاقتصاد يكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار الطاقة

توقع محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، رفع أسعار الطاقة خلال العام الحالي أو بداية العام المقبل 2018م.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء أمس السبت بمقر المركز الإعلامي بفندق الماريوت في الرياض، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للرياضة محمد آل الشيخ، ووزير المالية محمد الجدعان، أن الصرف في برنامج “حساب المواطن” سيطبق قبل تعديل أسعار الطاقة.

وأشار التويجري إلى تصريح سابق له لشبكة “بلومبيرغ” حول بدء تطبيق برنامج حساب المواطن في شهر يوليو المقبل، موضحًا أن التوقيت الفعلي لبدء رفع أسعار الطاقة تحكمه عدة عوامل ودراسات قبل تطبيقه.