مخاوف من تفاقم مشكلة الطريق مع غزارة الأمطار في الأيام المقبلة شاهد بالصور معاناة الأهالي في فيفاء مع “طريق السلماني”

بعد حادثة انقلاب مركبة قبل أيام في فيفاء والتي راح ضحيتها شابين في عمر الزهور ، أعادت هذه الحادثة معاناة الأهالي المتكررة مع الطرق الوعرة والخطيرة في المحافظة ومن أهمها الطريق الذي حدث فيه إنقلاب المركبة (طريق السلماني ).

طريق السلماني

يفتقر طريق السلماني طريق الأمير محمد بن ناصر كما أطلق عليه مؤخرًا يفتقر للمصدات والجسور الإستنادية وتشغيل الإنارة ؛ فهناك أجزاء من الطريق لم يتم تشغيل الإنارة فيها ، كما أن الحفريات أهم العقبات التي تواجه مرتادي الطريق وتلحق الأذى بمركباتهم ، وقد تكون محاولة الإبتعاد من السقوط في الحفريات سببًا في حصول الحوادث – لا قدّر الله – .

وأدى قِدم الطبقة الإسفلتية إلى تصدعها وتشققها في كثير من المواقع على امتداد الطريق ، ومع هطول الأمطار الأخيرة على المحافظة تساقطت العديد من الصخور على جانبي الطريق ، ومع غزارتها في الأيام القادمة قد تحصل الكارثة الحقيقة والإنهيارات الخطيرة – لاسمح الله – .

ويعتبر طريق السلماني الشريان الرابط بين عدد من الجهات في فيفاء ، ويسلكه مئات الأشخاص يوميًا ، وإهماله يوقف حركة السير فيه ويتسبب في انقطاع العديد من المصالح العامة .

وناشد الأهالي المسؤولين سرعة التدخل في إعادة تأهيل الطريق ووضع المصدات واستكمال الإنارة ، ووقف شلال الدماء الذي تسبب به وألحق الأذى بعشرات المركبات .