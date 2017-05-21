الفيفي يحصل على درجة الدكتوراه في هندسة الطيران والفضاء

حصل المبتعث من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: سلمان امساري حسين العمري الفيفي على درجة الدكتوراه من جامعة منيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في تخصص هندسة الطيران والفضاء .
فيفاء أون لاين ترفع تهانيها لابن الوطن ولابن فيفاء الدكتور سلمان الفيفي على تحقيقه هذا الإنجاز وتتمنى له بدوام التوفيق والنجاح .
الف الف مبروك يا سلمان ، جعلها الله عونا لك ع طاعته ثم خدمة الوطن ، والله انك رفعت رؤوسنا فوق القمم ، ما شاء الله تبارك الرحمن
اخوك موسى علي جبران ابو معاذ
الف مبروووووك اخوي سلمان حصولك على درجة الدكتوراه .. كفو ماشاء الله
اخوك عبدالعزيز سليمان ابوعمر