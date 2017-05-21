الفيفي يحصل على درجة الدكتوراه في هندسة الطيران والفضاء

حصل المبتعث من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: سلمان امساري حسين العمري الفيفي على درجة الدكتوراه من جامعة منيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في تخصص هندسة الطيران والفضاء .

فيفاء أون لاين ترفع تهانيها لابن الوطن ولابن فيفاء الدكتور سلمان الفيفي على تحقيقه هذا الإنجاز وتتمنى له بدوام التوفيق والنجاح .