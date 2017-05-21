 الفيفي يحصل على درجة الدكتوراه في هندسة الطيران والفضاء | فيفاء أون لاين
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

الفيفي يحصل على درجة الدكتوراه في هندسة الطيران والفضاء

الفيفي يحصل على درجة الدكتوراه في هندسة الطيران والفضاء
المتحدة الأمريكية - فيفاء أون لاين

حصل المبتعث من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: سلمان امساري حسين العمري الفيفي  على درجة الدكتوراه من جامعة منيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية   وذلك في  تخصص هندسة الطيران والفضاء .

فيفاء أون لاين ترفع تهانيها لابن الوطن ولابن فيفاء الدكتور سلمان الفيفي على تحقيقه هذا الإنجاز  وتتمنى له بدوام التوفيق والنجاح .

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التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    Abu Moath

    الف الف مبروك يا سلمان ، جعلها الله عونا لك ع طاعته ثم خدمة الوطن ، والله انك رفعت رؤوسنا فوق القمم ، ما شاء الله تبارك الرحمن

    اخوك موسى علي جبران ابو معاذ

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  2. ١
    ابوعمر الفيفي

    الف مبروووووك اخوي سلمان حصولك على درجة الدكتوراه .. كفو ماشاء الله
    اخوك عبدالعزيز سليمان ابوعمر

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