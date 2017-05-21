“مجرشي” رئيساً لأندية التوستماسترز بمنطقة جازان

على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالعزيز بالرياض وبحضور الرئيس التنفيذي لمنظمة التوستماسترز العالمية دان ريكس وعدد من أبرز أبطال وقيادات التوستماسترز على مستوى العالم، شهد مؤتمر ساتاك ٢٠١٧م لأندية التوستماسترز بالمملكة العربية السعودية إعلان استقلال أندية منطقة جازان البالغ عددها ١٥ نادياً لتكون قسماً مستقلاً وتم انتخاب التوستماستر عمر مجرشي رئيساً للقسم j

ويعد مجرشي أول من أسس نادياً للتوستماسترز بمنطقة جازان، وهو أحد الشباب المبدعين الذين أخذوا على عاتقهم تطوير وإنشاء الأندية بالمنطقة بمشاركة عدد من أبناء المنطقة حتى بلغ عددها ١٥ نادياً خلال العام الحالي بعد أربع سنوات من البناء والتطوير.

يذكر أن مؤتمر ساتاك شارك به كل من بطل العالم لعام ٢٠١٥م السعودي محمد القحطاني وبطل العالم لعام ٢٠١٦م السنغافوري دارين تاي وعدد من أبرز قيادات التوستماسترز على مستوى العالم ، ويتضمن الملتقى ورش عمل تدريبية ومسابقات في الخطب المعدة والخطب الارتجالية والفكاهية ومسابقات في التقييم يشارك بها المتأهلون عن الأقسام والأندية على مستوى المملكة.

وقد شارك من منطقة جازان أربعة أبطال هم التوستماسترز حسين الخبراني في فرع الخطب الفكاهية والتوستماسترز على طاهري في فرع الخطب الارتجالية ومن الجانب النسائي شاركت التوستماسترز ابتسام سويدي في فرع الخطب الارتجالية والتوستماسترز رؤى زكري.

وتم ضمن فعاليات المؤتمر إعلان نتائج انتخابات رئاسة القسم j لأندية منطقة جازان، كما تم إعلان إعادة هيكلة القطاعات والأقسام على مستوى المملكة، والتي تضم مايقارب ٣٣٢ نادياً على مستوى المملكة تهدف جميعها إلى تعليم مهارات وفنون القيادة والتواصل والالقاء وتوفير بيئة مناسبة للتعلم الذاتي وتطوير المهارات والقدرات الشخصية.