هيئة الرياضة تحفز المجتمع على ممارسة الرياضة

شهدت جامعة الأميرة نورة تنظيم فعالية هي الأولى من نوعها حيث قامت الهيئة العامة للرياضة بإطلاق فعالية المشي للسيدات ليلا تحت مسمى ( أضئ ليلك ) والتي تهدف للتحفيز على تعزيز ثقافة المشي وأهميته للصحة ورفع اللياقة

ووجدت الفعالية التي تعد نوعية وحديثة من حيث فكرتها مشاركة فعالة وكبيرة من قبل السيدات

وكانت الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في وكالة شؤون الرياضة قد نظمت منتصف الاسبوع الماضي فعالية سباق الشركات الأول للمشاة والعدائين للجري لمسافة ثلاثة كيلو متر وشارك في السباق الذي أقيم على كورنيش الخبر أكثر من ٢٥٠ مشاركاً مثلوا ١٣ شركة، وسجلت الشركة السعودية للكهرباء الحضور الأبرز من بين أعداد المشاركين في الفعالية التي تقام للمرة الأولى وتهدف لنشر ثقافة ممارسة الرياضة ومنحها الاهتمام الأكبر في الحياة اليومية بالإضافة لتعزيز النمط المعيشي وزيادة التفاعل مع برامج الرياضة المجتمعية بمشاركة كافة فئات وشرائح المجتمع

وفي جدة أقيمت مساء الاربعاء الماضي فعالية التحفيز الرياضي بمشاركة أكثر من ٦٠ رياضيا وهي هي احدى الفعاليات التي تشهدها عدد من مدن المملكة يعقبها سباق الشركات يوم الاربعاء القادم والذي من المتوقع أن يشهد حضورا كبيرا من المشاركين والمهتمين بتطوير قدراتهم اللياقية والبدنية

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة أطلقت عددا من البرامج والفعاليات الموجهة للمجتمع للتحفيز والتشجيع على ممارسة الرياضة بطريقة منتظمة ودائمة وهو التوجه الجديد الذي تسعى نحو التوسع فيه خلال المرحلة المقبلة مواكبة لمبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ م

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