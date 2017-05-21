 “المرور” يعلن طرق الرياض المغلقة تزامناً مع القمة الخليجية – الأمريكية | فيفاء أون لاين
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

“المرور” يعلن طرق الرياض المغلقة تزامناً مع القمة الخليجية – الأمريكية

“المرور” يعلن طرق الرياض المغلقة تزامناً مع القمة الخليجية – الأمريكية
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن الطرق التي سيتم إغلاقها بالرياض اليوم الأحد، خلال القمة الخليجية الأمريكية، مؤكدةً أن الطرق ستُغلق بشكل مؤقت عند الواحدة ظهراً.

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، أن الطرق التي ستُغلق هي: طريق كوبري الخليج باتجاه الغرب، وإغلاقات عدة على طريق الملك سعود “المعذر” بعد تقاطعه مع طريق الملك فهد على فترات متفاوتة باتجاه الغرب حتى الصالات الخضراء.
كذلك سيطال الإغلاق طريق مكة مع طريق الأمير تركي الأول باتجاه الغرب، وطريق الملك خالد مع تقاطع الأمير مشعل “عرقة” باتجاه الجنوب، وشارع الأمير محمد بن عبد العزيز “التحلية” مع الملك فهد باتجاه الغرب.

وأشارت إلى أن كل الطرق عدا ما تم ذكره سالكة ويمكن استخدامها كبدائل.

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