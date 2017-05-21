التعليم : فتح الاستعلام عن حركة النقل

أعلنت وزارة التعليم اليوم الأحد عن فتح الاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، بعد تعطل النظام خلال اليومين الماضيين.

وكشفت الوزارة أن 67 ألف مستخدم دخلوا للنظام بعد 15 دقيقة من فتحه مرة أخرى للاستعلام عن حركة النقل.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت الخميس الماضي عن نتائج حركة النقل التي شملت 23 ألف معلم ومعلمة، قبل أن تعلن عن خلل تقني طارئ أدى لوقف عرض نتائج حركة النقل الخارجي بشكل مؤقت، مؤكدة في حينه أن تقنييها يعملون على إصلاح الخطأ وستعاود فتح النظام قريباً.

وقدم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اعتذاره للمعلمين والمعلمات عن هذا الخلل، فيما أعلن المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي أمس السبت إصلاح الخلل على أن يتم فتح النظام الساعة الواحدة ظهراً نظرا لكثافة استخدام النظام بسبب إدخال درجات الاختبارات في الفترة الصباحية.