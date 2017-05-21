 بالفيديو .. قطة داخل ماكينة صراف آلي والبنك والدفاع المدني يتفاعلان | فيفاء أون لاين
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

بالفيديو .. قطة داخل ماكينة صراف آلي والبنك والدفاع المدني يتفاعلان

فيفاء أون لاين - متابعة

فُوجئ أحد الأشخاص بوجود قطة محتجزة داخل ماكينة صراف آلي يتبع لأحد البنوك السعودية بمدينة جدة، ما أثار استغرابه عن كيفية دخول القطة لهذا المكان.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي القطة داخل ماكينة الصراف الآلي، وهي تضرب بقوائمها الأمامية على واجهة زجاجية بالماكينة، وتحاول خدشها بأظافرها.
وقد تفاعلت المديرية العامة للدفاع المدني مع تغريدة لأحد الناشطين أرفق معها الفيديو، حيث طالبت بتزويدها بموقع الصراف الآلي ليتم التعامل مع الواقعة.

وبينما أوضح البنك الأهلي رداً على مغرد أنه تم إخراج القطة مسبقاً، أفاد أحد الناشطين بأنه وردته معلومة من صديق بأنه تم إخراج القطة من الماكينة بسلام يوم أمس الأول.

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