مدني الباحة ينبه من أمطار رعدية

نبه مركز القيادة والسيطرة بمدني الباحة اليوم من توقعات باستمرار حالة من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع على منطقة الباحة تتخللها سحب رعديه ممطره تصحب بنشاط الرياح السطحية

وبين المتحدث الرسمي لمدني الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً ، داعيا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني على الرابط www.998.gov.sa وبوابة التوعية الوقائية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مذكرا الجميع بأن الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة ومتمنيا للجميع السلامة

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