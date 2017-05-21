بلدية فيفاء تحتفل بترقية عدد من الموظفين

احتفلت بلدية محافظة فيفاء اليوم الأحد بترقية مجموعة من الموظفين التي صدرت الموافقة على ترقياتهم خلال الفترة السابقة وشرف المناسبة وكيل مركز الجوة بفيفاء الأستاذ حسن يحيى الفيفي وبحضور رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف ورؤساء الأقسام والموظفين .

حيث أقيم حفل خطابي ألقى فيه الشيخ يزيد هادي الفيفي كلمة المترقين شكر خلالها رئيس البلدية على الحرص والمتابعة في إجراءات الترقيات وكذلك مدير شؤون الموظفين يحي الفيفي وعلى ما قاموا به من تذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تعيق الترقية .

كما ألقى رئيس البلدية كلمة بارك فيها للجميع وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء مقدما لهم التهاني والتبريكات ومتمنيا لهم مزيدا من التقدم والتميز وإلى مراتب أعلى .

ثم تناول الجميع مأدبة الغداء المعدة بهذه المناسبة .