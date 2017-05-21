إبراهيم بوبكر كيتا : يؤكد حرص المملكة على القضايا الإسلامية

أعرب فخامة الرئيس رئيس جمهورية مالي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدعوته جمهورية مالي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

‎ وأبدى فخامته في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم، تطلع بلاده من المشاركة في القمة إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين الدول الإسلامية وأمريكا، وأن ينتج عنها قرارات تخدم السلام في العالم وتضع حداً للعنف والتطرف، وتبين للعالم أن الإسلام دين تسامح وتراحم .

‎ وأكد أن احتضان الرياض للقمة الإسلامية الأمريكية، يؤكد حرص المملكة على القضايا الإسلامية ودورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، معرباً عن أمله في أن تخرج هذه القمة بالأهداف والتطلعات التي عقدت من أجلها .

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