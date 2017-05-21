 إبراهيم بوبكر كيتا : يؤكد حرص المملكة على القضايا الإسلامية | فيفاء أون لاين
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

ودورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين

إبراهيم بوبكر كيتا : يؤكد حرص المملكة على القضايا الإسلامية

إبراهيم بوبكر كيتا : يؤكد حرص المملكة على القضايا الإسلامية
الرياض - واس

أعرب فخامة الرئيس رئيس جمهورية مالي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدعوته جمهورية مالي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.
‎ وأبدى فخامته في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم، تطلع بلاده من المشاركة في القمة إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين الدول الإسلامية وأمريكا، وأن ينتج عنها قرارات تخدم السلام في العالم وتضع حداً للعنف والتطرف، وتبين للعالم أن الإسلام دين تسامح وتراحم .
‎ وأكد أن احتضان الرياض للقمة الإسلامية الأمريكية، يؤكد حرص المملكة على القضايا الإسلامية ودورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، معرباً عن أمله في أن تخرج هذه القمة بالأهداف والتطلعات التي عقدت من أجلها .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*