 جمعية البر بفيفاء توزع 12000 ألف عبوة ماء على الطلاب والطالبات | فيفاء أون لاين
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

جمعية البر بفيفاء توزع 12000 ألف عبوة ماء على الطلاب والطالبات

جمعية البر بفيفاء توزع 12000 ألف عبوة ماء على الطلاب والطالبات
فيفاء - فيفاء أون لاين

وزعت جمعية البر الخيرية بفيفاء 12000 ألف عبوة ماء على طلاب وطالبات مدارس فيفاء المتوسطة والثانوية خلال  فترة أداء اختباراتهم النهائية من العام 1438 هـ  , ويأتي ذلك  ضمن مشروع السقيا التي اطلقته الجمعية  تحت شعار” لن ننساكم ” للتبرع بها عن الشهداء , والذي يستهدف طلاب وطالبات المدارس في المرحلة الأولى  , حيث قامت  الجمعية وتزامناً مع بدء الاختبارات النهائية بزيارة المدارس وتوزيع عبوات المياه على الطلاب والطالبات  حتى انتهاء فترة الاختبارات .

يشار إلى أن الجمعية تعتزم مستقبلا  تنفيذ عدة مراحل للمشروع حسب ما يصلها من دعم ذلك .

 

 

 

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