“الخدمة المدنية” تدعو 1183 متقدمة على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهن

دعت وزارة الخدمة المدنية (1183) متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (نساء) والمعلنة في 15-08-1438هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة من يوم غدٍ الاثنين 26-08-1438هـ وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 28-08-1438هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلنه على نظام جدارة من بيانات مع ما لديهن من وثائق أصلية، مشيرة إلى أن الأسماء المعلنة هي لمن تمت (مفاضلتهن بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في “المعدل في المؤهل العلمي، اقدمية التخرج”) ثم الرغبات المكانية.

وأكدت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحات النهائية سوف تعلن في الموعد المحدد كما في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي (1438/1439).

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة مصطحبات معهن الوثائق التالية وذلك للمطابقة:

– الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة فيه المتقدمة.

– أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلات على الدرجة الجامعية من الخارج يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

– شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية.

– بطافة التسجيل المهني، سارية المفعول.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف.