المواصفات:تعلن موعد تطبيق المواصفة الإلزامية للمراحيض الغربية

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن أن المواصفة القياسية الإلزامية رقمSASO1473/2016 والخاصة بالمراحيض الغربية المرشدة لاستهلاك المياه، ستدخل حيز التطبيق يوم الثلاثاء المقبل 27 شعبان 1438ه الموافق 23 مايو 2017 م، مؤكدة أنه سيتم السماح فقط باستيراد وتداول المراحيض الغربية وفقا لما نصت عليه المواصفة.

وأوضحت الهيئة أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك ووزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من تطبيق المواصفة، حيث ستقوم وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الهيئة لعمل جولات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفة على المنتجات المصنعة محلياً وكذلك المنتجات المعروضة في الأسواق، فيما ستقوم مصلحة الجمارك بمنع دخول المنتجات المخالفة للمواصفة.

ونوّهت هيئة المواصفات أنه سيتم السماح للتجار بإعادة تصدير المراحيض غير المطابقة للمواصفات خلال فترة ستة أشهر، وفي حالة تواجدها بعد هذا التاريخ داخل المملكة سيتم إتلافها. مشيرة إلى أن هذه المهلة سيتم منحها فقط للمراحيض سعة 6 ليترات فقط، أما السعات الأكثر من ذلك سيتم مصادرتها وإتلافها فوراً.

وأكدت هيئة المواصفات أن تلك المواصفة سوف تساهم في ترشيد استهلاك المياه بما لا يقل عن ثلث استهلاك المنزل، حيث يتراوح استهلاك صندوق الطرد للمراحيض ما بين 26% إلى 35% من مجمل الاستهلاك المنزلي للمياه. وأشارت الهيئة إلى أنها ماضية في العمل على إصدار وتطبيق عدد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تساعد على تعزيز ممارسات ترشيد الاستهلاك سواء في المياه أو الطاقة.

يذكر أنه سيتم السماح فقط باستيراد وتداول المراحيض الغربية -بنظام الطرد المفرد-التي متوسط سعة تفريغها (3+0,5) ليترات وصرفها رأسي، و (4+0,5) لترات وصرفها افقي، كما سيتم السماح فقط باستيراد وتداول المراحيض الغربية -بنظام الطرد المزدوج-التي متوسط سعة تفريغها (3+0,5) ليترات وصرفها رأسي، و (4+0,5) لترات وصرفها افقي (وذلك بحساب متوسط الاستهلاك اليومي للطرد المزدوج، على ألا يزيد الطرد الكبير على 4,8 لترات) وفقا لما نصت عليه المواصفة.