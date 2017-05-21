ترامب: مكافحة الإرهاب ليست صراعاً بين الحضارات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعماء العرب إلى مواجهة التطرف الإسلامي مؤكدا أن محاربة الإرهاب معركة بين الخير والشر وليست صراعا بين الحضارات.

وجاء في مقتطفات من الخطاب أعلنها البيت الأبيض أن ترامب أكد «إنها معركة بين مجرمين متوحشين يريدون إبادة الحياة البشرية وأناس متحضرين من كل الديانات يريدون حمايتها».

و«يعني هذا مواجهة صادقة لأزمة التطرف الإسلامي وجماعات الإرهاب الإسلامية التي يلهمها هذا التطرف. ويعني الوقوف معا في وجه قتل المسلمين الأبرياء وقمع النساء واضطهاد اليهود وذبح المسيحيين».

وقال ترامب: لا يمكن لدول الشرق الأوسط أن تنتظر القوة الأمريكية لسحق الإرهاب نيابة عنها.

وأكد أنه يجب أن يشعر أي مؤمن بالإهانة في كل مرة يقتل فيها إرهابي شخصا بريئا.