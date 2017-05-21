إصابة معلم بــ “طلق” ناري داخل مدرسة ثانوية

تَعَرّض معلم بإحدى الثانويات في محافظة الطائف صباح اليوم لحادثة اعتداء بسلاح ناري من قِبَل شخص من خارج المدرسة وأصاب قدمه مما استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل فقد أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف المشرف التربوي عبد الله الزهراني أن معلماً بثانوية غزايل جنوب الطائف، تَعَرّض صباح اليوم الأحد لاعتداء من شخص من خارج منسوبي المدرسة داخل الفناء الخارجي للمدرسة وأصيب بطلقة نارية من سلاح ناري في إحدى قدميه وتم نقله لمستشفى قيا وحالته الصحية مستقرة.

وأضاف الزهراني أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة بحضور مدير مكتب التعليم جنوب شرق وتتولى التحقيق في حيثياته لمعرفة دوافعها وأسبابها .