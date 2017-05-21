تركيا: القبض على قتلة المعارض الإيراني كريميان

كشفت المعارضة الإيرانية في الخارج ممثلة في المجلس الوطني للمعارضة، اعتقال السلطات الصربية لقتلة مالك القناة التلفزيونية المعارضة “جم” سعيد كريميان في إسطنبول، في 29 أبريل (نيسان) الماضي، وأحد أصدقائه من رجال الأعمال الكويتيين.

وقال المجلس الوطني للمعارضة، إن الشرطة الصربية اعتقلت المتهمين بالاغتيال على الحدود مع الجبل الأسود، قبل نجاحهم في مغاردتها في طريقهم إلى إيران، حسبما أكدت صحيفة “جمهوريات” التركية في 18 مايو (أيار) وبالاعتماد على جوازات مزورة.

وأوضحت التقارير التركية أن القتلة حاولوا تضليل مطارديهم من الأمن التركي بالتنقل عبر دول أوروبية مختلفة قبل الوصول إلى طهران، ولكن الشرطة التركية نجحت حسب “جمهوريات” في استلامهم في النهاية من الشرطة الصربية تمهيداً للتحقيق معهم قبل محاكمتهم.

من جهته، نقل القسم الفارسي في إذاعة فرنسا الدولية عن أقارب القتيل، خبر اعتقال المتهمين باغتيال كريمي، وتسليمهم للشرطة التركية.

يُذكر أن مسلحين اغتالوا الناشط والمعارض الإيراني المقيم في تركيا سعيد كريميان، مالك ومدير قناة جم المعارضة، التي تبث من إسطنبول في اتجاه الداخل الإيراني.

وتتهم المعارضة الإيرانية الحرس الثوري وأذرعه في الخارج، بالتورط في تصفية سعيد كريميان التي سبقت الانتخابات الرئاسية في إيران بأسابيع قليلة.