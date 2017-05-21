 نائب أمير جازان يشدد على دور “الشؤون الإسلامية” في مواجهة الأفكار المنحرفة | فيفاء أون لاين
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

نائب أمير جازان يشدد على دور “الشؤون الإسلامية” في مواجهة الأفكار المنحرفة

نائب أمير جازان يشدد على دور “الشؤون الإسلامية” في مواجهة الأفكار المنحرفة
حيدر الذروي - جازان

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على دور وزارة الشؤون الإسلامية ودعاتها في مكافحة الأفكار المنحرفة.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم، مدير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي وعدد من الدعاة بالمنطقة الذي قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقه الملكية بتعيين سموه نائباً لأمير المنطقة.
وفي بداية اللقاء، رحّب سمو نائب أمير المنطقة بالشيخ الحازمي والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية الأعمال المناطة بفرع الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد في توعية الشباب والمجتمع من الأفكار المنحرفة.
وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالمهام والواجبات الموكلة لفرع الوزارة والمكاتب التعاونية والدعوية بالمنطقة، وما تقدمه من خدمات توعوية ودينية.
من جانبه أعرب الشيخ أحمد الحازمي ، عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة ،وما استمع إليه من توجيهات ،سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

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