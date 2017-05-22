برعاية امير منطقة جازان :شركة « توب سنتر» تفتتح أكبر وأحدث معرض لها بالمملكة

برعاية صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان تفتتح شركة « توب سنتر» اليوم الأحد الساعة السابعة مساء أكبر وأحدث معرض لها بالمملكة العربية السعودية، بمنطقة جازان وهو المعرض الثالث لها على مستوى المملكة وذلك بالكرنيش الشمالي بمدينة جيزان..

يمتد المعرض المؤلف من طابقين على مساحة 28 ألف متر مربع وقد حرصت شركة « توب سنتر » على تجهيز معرضها الجديد بمجموعة شاملة ومتنوعة وفريدة من أفخم وأرقى الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية بالإضافة الي الهدايا والمفروشات، والتي تمثل في حد ذاتها مجموعة فريدة ومتوافقة مع منتجات جميع الأقسام الأخرى بالمعرض،ويعتبر المعرض الأكبر من نوعه من حيث المساحة و وضم كل ما يحتاجه المتسوق تحت سقف واحد بين معارض المنطقة .

من جانبه اوضح الشيخ نبيل بن محسن الرشيدي مالك شركة «توب سنتر» إن افتتاح هذا المعرض برعاية سمو أمير المنطقة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الشركة، ونحن سعداء للغاية بهذا الافتتاح، لأنه الأكبر بين المعارض بالمملكة، وبلا شك سنتمكن من خلال هذه المساحة الشاسعة، من استقبال المزيد من زبائن منطقة جازان ومحافظاتها على المدى البعيد كما اننا نحرص دائماً على تقديم أفضل وأحدث التشكيلات لجميع منتجاتنا وبافضل الموديلات

من جهه اخرى اكد الاستاذ ابراهيم حمد ابو جبل ان قناة نجوم اطفال ومواهب سوف تشارك في حفل الافتتاح والذي يمتد لثلاث ايام متواصله وسوف يشمل الافتتاح العروض المرئية وافضل العروض لنجوم اطفال ومواهب ..