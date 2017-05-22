وزير التربية والتعليم القمري يثني على جهود الندوة العالمية ويقلد أمينها العام وسام علم الجمهورية

أثنى وزير التربية والتعليم والفنون في جمهورية جزر القمر السيد عبده محمدي على جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي في ميدان التعليم ودعمها المتواصل لبلاده في بناء المدارس والجامعات التي تحتاجها لتوفير الثقافة والمعرفة والوعي لأبنائها.

جاء ذلك في استقبال معاليه للدكتور صالح بن سليمان الوهيبي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي بمكتبه حيث ناقش الطرفان أهمية الاهتمام بالنشئ في النهوض بالتنمية في جزر القمر.

وقد ثمن معالي الوزير حضور د. الوهيبي الشخصي لافتتاح المدارس التي تكفلت الندوة ببنائها ووعد برعايتها والاهتمام بها شخصياً كما شكر جهود الندوة والقائمين عليها.

ولفت معاليه إلى متانة العلاقات التي تجمع بين جزر القمر والمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، مبيناً أن جزر القمر ظلت عبر الحقب المختلفة تربطها علاقات خصوصية بالمملكة وبمؤسساتها المختلفة التعليمية والإنمائية وغيرها، مؤكداً على استعداد وزارته للتعاون المستمر مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي فيما فيه صالح الشباب.

وقد قلد معالي الوزير الأمين العام للندوة وسام علم جمهورية جزر القمر عرفاناً لجهوده في خدمة بلده.