توجيهات بإخلاء صحن المطاف من المصلين

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بإخلاء صحن المطاف من المصلين بداية من اليوم وحتى نهاية رمضان ومنع سفر الإفطار داخل صحن المطاف، وذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج المركزية لمناقشة استعدادات وخطط الجهات الحكومية لموسم رمضان.

والذي تضمن إخلاء المطاف للزوار والمعتمرين المنطلق من الآية الكريمة «وطهر بيتي للطائفين والقَائمين والركع السجود» حيث قدم الطائفين على المصلين. وشمل التوجيه تخصيص صحن المطاف للطواف فقط دون غيره، ومنع الصلاة فيه، وذلك تسهيلا على المعتمرين لأداء نسكهم خلال ما تبقى من رمضان، وكذلك يتم السماح بالصلاة في صحن المطاف للطائفين في أوقات الصلوات المفروضة فقط، وأن يتم توجيه الطائفين بالعربات للأماكن المخصصة لهم. وجاءت توجيهات أمير منطقة مكة بعد اطلاعه على تقارير عن تعطيل المصلين بصحن الطواف للمعتمرين أثناء الصلوات، خاصة في صلاة التراويح، وبناء على ذلك سيتم توجيه المصلين لأداء الصلوات في الأروقة الداخلية والتوسعة الشمالية والأدوار العليا.

وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إخلاء المطاف من المصلين، وحاجزي الأماكن لتحقيق توجيهات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة في تخصيص المطاف للطائفين وتسهيل نسكهم دون مزاحمة من غيرهم، لا سيما في ظل وجود مساحات كبيرة في التوسعة السعودية الثالثة يمكن أن تستوعب كل الأعداد التي كانت توجد في جوانب المطاف، مؤكداً أن صلاة التراويح باعتبارها غير واجبة فإنها ستكون داخل المصليات الداخلية، وسيغيب مصلوها عن المطاف تقديما لأولوية الطائفين. متعلقات قرار منع الصلاة في المطاف يسمح بالصلوات المفروضة في المطاف للطائفين إخلاء المطاف من كل أنواع السجاد والفرش منع حجز الصفوف أمام الكعبة قبيل الصلوات الأماكن التي يتجه إليها المصلون بدلا من المطاف الأروقة الداخلية التوسعة الشمالية الطوابق العلوية الساحات الخارجية.