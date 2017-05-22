نائب أمير جازان يتفقد محافظة أحد المسارحة

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان، اليوم الإثنين بزيارة تفقدية لمحافظة أحد المسارحة ضمن زياراته التفقدية للمحافظات بالمنطقة.

وشرف سموه حفل أهالي المحافظة الخطابي، بمقر مبنى المحافظة، والذي بدء بالقرآن الكريم ثم ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نياب عنهم محمد بن علي قحل، رحب فيها باسمه ونيابة عن محافظ وأهالي أحد المسارحة بنائب أمير المنطقة، معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة الأولى لسموه التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب، تلا ذلك قصيدة شعرية بهذه المناسبة، وشاهد سموه عرضا للمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها التابعة لبلدية احد المسارحة وبلدية المضايا ومكتب خدمات كهرباء صامطه بالمحافظة ومركز الحكامية .

عقب ذلك ألقى نائب أمير منطقة جازان كلمة، أعرب فيها عن سعادته بزيارة محافظة أحد المسارحة, وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وولي ولي العهد -حفظهم الله-، على الثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله تعالي أن يمده بالعون والتوفيق لأداء عمله على الوجه المطلوب وبما يحقق تطلعات القيادة ويرضي طموحات وتطلعات أهالي جازان.

ونوه سموه بما تشهد المنطقة من برامج التطوير والتنمية والمنجزات، التي جاءت بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة وبالمتابعة المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة حفظه الله، كما التقى سموه عددًا من أبناء الشهداء بالمحافظة، مشيدًا بما قدم ذويهم في ميدان الشرف بالحد الجنوبي.

ونقل نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأسرة الشهيد زهير علي محسن عقيلي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي اُستشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن؛ وعبّر سموه أثناء زيارته لأسرة الشهيد بقرية غلبينة التابعة لمحافظة المسارحة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عقيلي عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه وتعزيتهم في مصابهم، مؤكدين حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

حضر الحفل ورافق سموه خلال تقديم واجب العزاء أمين منطقة جازان محمد الشايع، ومدير شرطة جازان اللواء ناصر القحطاني، ومحافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ، وعدد من مدراء الجهات الحكومية والأمنية والمسؤولين بالمنطقة.