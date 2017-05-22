“المياه” تدرس إنشاء شبكة مياه تربط كافة مناطق المملكة

أسند مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم الإثنين، إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة مهمة دراسة جدوى إنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة المختلفة، والرفع بنتائج تلك الدراسة إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ومن بينها ما يلي:

1 ـ إسناد مهمة تنظيم سلسلة خدمات المياه والصرف الصحي كاملة إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، على ألا يشمل ذلك الآبار .

2 ـ تغيير اسم هيئة الري والصرف بالأحساء إلى “المؤسسة العامة للري”، وتوسيع دورها ليشمل تقديم خدمات الري والصرف الزراعي لجميع مناطق المملكة .

3 ـ قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بدراسة جدوى إنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة المختلفة، والرفع بنتائج تلك الدراسة إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.