هنا تفاصيل الطقس المتوقع في مكة والمدينة خلال #رمضان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون حالة الطقس السائدة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ، في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والذي يتزامن هذا العام مع شهر يونيو، حارة إلى شديدة الحرارة خلال النهار تميل نسبياً للاعتدال ليلاً.

وأشارت الأرصاد في تقرير صدر عنها اليوم “الإثنين” إلى وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع خلال تلك الفترة مع مدى رؤية أفقية جيدة بشكل عام تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وأضافت أن معدل درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة تصل إلى 43.9 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 28.9 درجة مئوية، وفي المدينة المنورة 42.9 درجة مئوية للعظمى، والصغرى 28.6 درجة مئوية.

وبين التقرير أن الرياح السطحية في مكة المكرمة غربية ستكون بشكل عام، ومعدل سرعة الرياح بين 12-18 كم/س، والرياح السطحية للمدينة المنورة شمالية بشكل عام، ومعدل سرعة الرياح يتراوح بين 8-16 كم/س.