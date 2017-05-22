 بالصور .. الإطاحة بعامل بوفيه يخلط الزجاج بالعصير ! | فيفاء أون لاين
الاثنين, 26 شعبان 1438 هجريا, الموافق 22 مايو 2017 ميلاديا

بالصور .. الإطاحة بعامل بوفيه يخلط الزجاج بالعصير !

بالصور .. الإطاحة بعامل بوفيه يخلط الزجاج بالعصير !

تمكنت بلدية محافظة اضم من ضبط عامل بوفيه بتهمة خلط كميات من الزجاج مع العصائر.

وفي التفاصيل أن مواطنا تقدم ببلاغ لشرطة المحافظة ضد محل بوفيه لبيع العصائر داخل المحافظة بتهمة خلط الزجاج مع العصير، بعد أن وجد كميات من الزجاج مختلطة مع العصير الذي قام بشرائه.

وعلى الفور قامت شرطة المحافظة باستدعاء البلدية، حيث قام رئيس قسم النظافة يحيى بن عبد الرحمن المالكي ويرافقه مراقب البلدية عطية عبيد المالكي بالانتقال لموقع البوفيه، وتم العثور على شرائح زجاج موضوعة على طاولة داخل البوفيه، تم التحفظ عليها، كما تم مصادرة سبعة كيلو عجوة ، وكيلو عنب وعلبة حليب، و3 كيلو بنجر، ونصف كيلو جوافة، ونصف بطيخ، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمت كذلك معاينة العصير الذي قام بشرائه المواطن وعثر بداخله على كمية من الزجاج، عقب ذلك قامت البلدية بإغلاق المحل والتحفظ على العامل لدى شرطة أضم والتنسيق مع الشرطة لإرسال عينة من العصير لتحليله بالمختبر.

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