قتلى في انفجار كبير في مجمع ترفيهي بمانشستر البريطانية

شاهد فيديو يرصد صوت انفجار مانشستر; و آخر لهلع في محطة قطار!

أفادت مصادر اعلامية بسماع صوت انفجار مدوّ في مجمع ترفيهي بمدينة مانشستر البريطانية. وقد أعلنت شرطة المدينة أن “حادثا خطيرا” وقع فيها.

وذكر المراسل أن شهود عيان وصفوا الانفجار بأنه كبير جدا، مضيفا أن السلطات أوقفت حركة قطارات محطة فيكتوريا.

يشار إلى أن الانفجار وقع في مجمع “مانشستر أرينا” حيث كان يقام احتفال كبير، وهو مقام فوق محطة القطارات.

وقد هرعت الشرطة إلى مكان الحادث، وشوهدت سيارات الإسعاف متجهة إلى المجمع الترفيهي، وفق شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.