في مطار صنعاء ​تفاصيل محاولة اغتيال المبعوث الدولي إلى اليمن من قبل الحوثيين

ذكرت مصادر أن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تعرض لمحاولة اغتيال في مطار صنعاء من قبل مسلحين حوثيين.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “سكاي نيوز”، أن المسلحين الحوثيين تجمعوا في المطار صباح أمس الإثنين؛ لمنع خروج ولد الشيخ من مطار صنعاء، مرددين هتافات ضده، قبل أن يطلقوا النار على موكبه.

وبيّنت المصادر أن موكب المبعوث الأممي اضطر إلى العبور من بوابة أخرى كي يتحاشى المسلحين، ومع ذلك تعرض لإطلاق نار، غير أن الموكب تمكن من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة بصنعاء، دون أن يصاب أحد بأذى.

ويحاول ولد الشيخ خلال زيارته لصنعاء التوصل إلى اتفاقية بشأن وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان، إضافة إلى استئناف المشاورات بين الأطراف الشهر المقبل في الكويت أو جنيف.