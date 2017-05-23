“العمل” تكشف حقيقة الخلافات مع الفلبين بشأن إضافة عمالتها على “مساند”

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجود أي خلافات بينها وبين وزارة العمل الفلبينية، بشأن استقدام العمالة للمملكة.

وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول وجود خلاف بين وزارة العمل والتنمية ‏الاجتماعية ووزارة العمل الفلبينية، بشأن الاستقدام أو برنامج “مساند”‎ .‎

يُذكر أن رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بالرياض صرح اليوم بأن وزارة العمل الفلبينية لديها خلاف مع نظيرتها في المملكة، بسبب رفض الأولى تفعيل وتطبيق برنامج “مساند”، بعد أن طلبت الأخيرة إضافتها ودول أخرى إلى البرنامج.