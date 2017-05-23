بعد تهديد موظفيه بأحد رفيدة “مُقنّع” يسطو على نحو 60 ألف ريال من مصرف

أقدم شخص مجهول يرتدي قناعا على السطو على أحد مصارف التحويل بمحافظة أحد رفيدة في منطقة عسير بعد تهديد الموظفين، وسرق 59600 ريال، فيما تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا الثلاثاء الماضي يفيد بتعرض أحد مصارف التحويل بمحافظة أحد رفيدة لعملية سطو من شخص يرتدي قناعا على الوجه وقام بتهديد العاملين بالمصرف واستطاع سلب مبلغ 59600 ريال.

وأضاف أن أجهزة الأمن باشرت عملية تعقب المتهمين، وبتكثيف الجهود وتشكيل فريق للبحث والتحريات تم القبض على الجاني الذي تبين أنه في العقد الثالث من العمر، وأنه قام بالاتفاق مع أحد حراس الأمن العاملين بالمصرف، وتم ضبطهم جميعا وإيقافهم وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.