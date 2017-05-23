 شاهد فيديو يرصد صوت انفجار “مانشستر” و آخر لهلع في محطة قطار! | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

شاهد فيديو يرصد صوت انفجار “مانشستر” و آخر لهلع في محطة قطار!

شاهد فيديو يرصد صوت انفجار “مانشستر” و آخر لهلع في محطة قطار!
فيفاء أون لاين - متابعة

أفادت مصادر اعلامية بسماع صوت انفجار مدوّ في مجمع ترفيهي بمدينة مانشستر البريطانية. وقد أعلنت شرطة المدينة أن “حادثا خطيرا” وقع فيها.
وذكر المراسل أن شهود عيان وصفوا الانفجار بأنه كبير جدا، مضيفا أن السلطات أوقفت حركة قطارات محطة فيكتوريا.
يشار إلى أن الانفجار وقع في مجمع “مانشستر أرينا” حيث كان يقام احتفال كبير، وهو مقام فوق محطة القطارات.
وقد هرعت الشرطة إلى مكان الحادث، وشوهدت سيارات الإسعاف متجهة إلى المجمع الترفيهي، وفق شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

قتلى في انفجار كبير في مجمع ترفيهي بمانشستر البريطانية

 

—————

—————

صوت الإنفجار ..

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*