باقة منوعة لبرامج رمضان على اقرأ

أعدت قنوات اقرأ الفضائية لشهر رمضان المبارك باقة متنوعة من البرامج الدينية والثقافية والأسرية ومن أبرز تلك البرامج (فتاوى رمضان) لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله المصلح بث حي ومباشر لمدة ساعة كاملة ، برنامج (مشارق الأنوار) للشيخ صالح المغامسي ، برنامج (السوق) للشيخ صالح كامل يحاوره الاعلامي علي داوود ، برنامج (في محراب الحياة) للشيخ الدكتور عصام البشير ، (قصص الحق) للداعية الشيخ عمر بن حفيظ،، برنامج (ومحياي) للدكتور وليد فتيحي، برنامج (شارع دوت كوم) للشابين معن برغوث وياسر سنان ، برنامج (ولي دين) للدكتورة رفيدة حبش ، برنامج (صحتك على الطاولة) للأستاذة منى اليسير ، برنامج (مطبخك) للشيف شادي زيتوني ، (أرض الصالحين) برنامج وثائقي من مصر ، برنامج (رسالة من الله) للداعية مصطفى حسني ، برنامج (أحسن القصص) للداعية محمد راتب النابلسي ، برنامج (فأقصص القصص) للسيد محمد السقاف، (اسماء وصفات النبي) للداعية مجدي إمام ، (انها طيبة) وثائقي تقديم الإعلامي وائل رفيق، برنامج (من ارض السعودية) يقدمها ثلاثة مراسلين شباب وهم أحمد الحسن، سعيد حنتوش، عبدالرحمن معروف، مسابقة (أربح مع اقرأ) للشاب محمد الفهيد.

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