معهد أضواء القمة بفيفاء يعلن عن بدء التسجيل في برنامج “تنمية الطفل الصيفي”

أعلن معهد أضواء القمة للغة الإنجليزية المرخص من وزارة التعليم برقم ١٤٠٠١٠٢ والتابع للجنة التنمية الاجتماعية في فيفاء عن إقامة برنامج تنمية الطفل الصيفي والذي يشمل على :
🥇دورة في اللغة الإنجليزية وفق مناهج عالمية معدة خصيصاً للأطفال
🥈تنمية مهارات الحياة
حاسب آلي ، بناء الذات ، الإبداع وتنمية الخيال
🥉برامج ترفيهية
ألعاب ذكاء ، وألعاب ألكترونية ، ومسابقات تفاعلية
⭐تحت إشراف نخبة من المتخصصين التربويين
🏵نعلم وندرب وننمي المهارات
التفاصيل في الإعلان المرفق
https://drive.google.com/open?id=0B1wjKgv72XFCWWtxb0g5UU5lOGc
للتسجيل في البرنامج
المقاعد محدودة وسيتم إقفال التسجيل عند اكتمال العدد .
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