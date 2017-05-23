بالصور..متوسطة وثانوية عثوان تكرم المتفوقين والخريجين وتودع المعلمين المغادرين

على شرف مدير مكتب التعليم بالداير الأستاذ سالم حسين المالكي وبحضور الأستاذ خالد محمد صائغ رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان والأستاذ يحيى بن محمد المالكي المساعد للشؤون التعليمية بمكتب التعليم والشيخ محمد سوادي محمد المالكي عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان وممثل الغرف التجارية والصناعية بالوزارة في جازان الراعي الرسمي والذهبي الحفل الختامي لمتوسطة وثانوية عثوان .

كرمت متوسطة وثانوية الطلاب المتفوقين و ودعت المعلمين المغادرين من المدرسة وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم وبعد ذلك تم عرض مونتاج عن الراعي الرسمي والذهبي الحفل الشيخ محمد سوادي محمد المالكي الذي قام برعاية الحفل وبرامج المدرسة ورعاية الموهوبين والمتميزين في المدرسة ، وبعد ذالك ألقى الأستاذ مسعود سليمان المالكي قائد المدرسة كلمة رحب فيها بالضيوف و الراعي الذهبي للحفل والطلاب المتخرجين ، وتم عرض مرئي عن برامج وأنشطة المدرسة التي تم تقديمها وتنفيذها طول العام الدراسي ، وبعد ذللك ألقى الأستاذ مطاعن جدع قصيده شعرية ،

ثم تم تكريم الطلاب المتفوقين و الطلاب المتميزين في حفظ القرآن الكريم والمعلمين المتميزين وهم الأستاذ سعيد محمد سعيد المالكي والأستاذ محمد الفيدلي والأستاذ عبده شريفي ، وبعد ذالك قدم المشرف التربوي الأستاذ حسن فرحان الفيفي قصيدة شعرية .

وثم تم عرض مرئي وتكريم الأستاذ أحمد صبري المتعاقد الذي انتهت فترة عمله بالسعودية وتم تكريمه من قبل الشيخ محمد سوادي محمد المالكي الراعي الذهبي للحفل، وبعد ذالك تم تكريم الداعم الذهبي للحفل الشيخ محمد سوادي .

وفي ختام الحفل ارتجل سعادة مدير مكتب التعليم الأستاذ سالم بن حسين المالكي كلمة شكر فيها مدرسة عثوان قيادة ومعلمين وطلاب على ما شاهد في هذا الحفل التكريمي كما شكر رئيس مجلس الغرفة التجاريةو بجازان والراعي الرسمي لأنشطة المدرسة الأستاذ محمد سوادي المالكي ، متمنيا لأبناءه الطلاب التوفيق في المرحلة الجامعية .

ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة .

Share on: whatsapp