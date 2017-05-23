 الفيفي يتلقى التهاني بمناسبة تخرجه ملازم اول صيدلي | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

الفيفي يتلقى التهاني بمناسبة تخرجه ملازم اول صيدلي

الفيفي يتلقى التهاني بمناسبة تخرجه ملازم اول صيدلي
فيفاء أون لاين ـ الرياض
احتفل الملازم اول صيدلي ناصر سليمان جابر الحربي الفيفي  واسرته بتخرجه من دورة تأهيل الضباط الجامعيين برتبة ملازم اول صيدلي .
صحيفة فيفاء اون لاين تتقدم بالتهنئه للملازم اول ناصر واسرته الكريمه .
متمنين له مزيدا من التوفيق والنجاح

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التعليقات (٣) اضف تعليق

  1. ٣
    جابر أحمد سلمان الفيفي

    الف مبروك وعقبال الرتب العليا إن شاءالله

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  2. ٢
    ماشاء الله

    الف الف مبروك التخرج يعطيك خير هذه الرتبه ويكفيك شرها والله يجعلها عونا لك على طاعته ومنها للرتب العليا ان شاء الله

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  3. ١
    ابو زياد الفيفي

    والله والنعم والف مبروك

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