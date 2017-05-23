فيفاء أون لاين ـ الرياض

الفيفي يتلقى التهاني بمناسبة تخرجه ملازم اول صيدلي

احتفل الملازم اول صيدلي ناصر سليمان جابر الحربي الفيفي واسرته بتخرجه من دورة تأهيل الضباط الجامعيين برتبة ملازم اول صيدلي .

صحيفة فيفاء اون لاين تتقدم بالتهنئه للملازم اول ناصر واسرته الكريمه .

متمنين له مزيدا من التوفيق والنجاح