الرئيسية › أخبار الناس الفيفي يتلقى التهاني بمناسبة تخرجه ملازم اول صيدلي 11:50 ص, 27 شعبان 1438 هـ - 23 مايو 2017 م فيفاء أون لاين ـ الرياض احتفل الملازم اول صيدلي ناصر سليمان جابر الحربي الفيفي واسرته بتخرجه من دورة تأهيل الضباط الجامعيين برتبة ملازم اول صيدلي . صحيفة فيفاء اون لاين تتقدم بالتهنئه للملازم اول ناصر واسرته الكريمه . متمنين له مزيدا من التوفيق والنجاح Share on: whatsapp
الف مبروك وعقبال الرتب العليا إن شاءالله
الف الف مبروك التخرج يعطيك خير هذه الرتبه ويكفيك شرها والله يجعلها عونا لك على طاعته ومنها للرتب العليا ان شاء الله
والله والنعم والف مبروك