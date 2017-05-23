حالة الطقس المتوقعة اليوم في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الثلاثاء” أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية.

وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن العوالق الترابية والأتربة المثارة ستستمر على مناطق الشرقية والرياض ونجران.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية لمرتفعات منطقة مكة المكرمة، بينما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى مناطق حائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.