 حالة الطقس المتوقعة اليوم في المملكة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

حالة الطقس المتوقعة اليوم في المملكة

حالة الطقس المتوقعة اليوم في المملكة
يحيى الفيفي - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الثلاثاء” أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية.

وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن العوالق الترابية والأتربة المثارة ستستمر على مناطق الشرقية والرياض ونجران.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية لمرتفعات منطقة مكة المكرمة، بينما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى مناطق حائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

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