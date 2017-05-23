 “الإسكان” : هذه هي نسبة الأراضي البيضاء داخل المدن | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

“الإسكان” : هذه هي نسبة الأراضي البيضاء داخل المدن

“الإسكان” : هذه هي نسبة الأراضي البيضاء داخل المدن
فيفاء أون لاين - الرياض

كشفت وزارة الإسكان عن مفاوضات تتم مع نحو 190 شركة عالمية ومحلية متخصصة في التطوير العقاري لإنشاء وحدات سكنية.

وأوضح أحمد مندورة؛ مستشار وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص، أن جنسيات الشركات بعضها صيني وتركي ومصري، لافتا إلى أن عدد الشركات المحلية يبلغ 170 شركة مقابل 20 شركة عالمية.
وأشار مندورة إلى قرب انتهاء الوزارة من المباحثات التي تجريها مع الشركات المصرية الموقع معها سابقا، فيما تستهدف استقطاب كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة للعمل بسوق الإسكان بالمملكة، وذلك بعد المباحثات التي أجرتها وزارة الإسكان مع الجانب الأمريكي أخيراً.

وبين أن نسبة مساحة الأراضي البيضاء داخل المدن في المملكة، تصل إلى 40%، مؤكدا أن الوزارة تستهدف إنشاء وحدات سكنية بها.
وأكد أن الوزارة تشجع القطاع الخاص بتطوير تلك الأراضي عن طريق برامج الإسكان.

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