الأرصاد تعاقب 65 منشأة مخالفة للبيئة

صادق رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة د. خليل الثقفي على تغريم 65 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية شملت منشآت بيئية بمنطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وكذلك المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية.

وتم إصدار المخالفات نظراً لقيام تلك المنشآت بمخالفة المعايير البيئية الواجب توافرها فيها وفقاً للاشتراطات نظام العام للبيئة، وبين نائب الرئيس لشؤون البيئة د. أحمد الانصاري إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعيـة والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية الدولية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع، وأوضح أن جميع المخالفات المحررة كانت بسبب عدم التزام المنشآت المخالفة بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية ، مندون الحصول على الموافقات البيئية من الهيئة.