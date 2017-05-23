وظائف شاغرة في جامعة جازان

تُواصل جامعة جازان -ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي- استقبال طلبات الراغبين في الوظائف الشاغرة على برنامج التشغيل الطبي المباشر.

وكانت الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي، قد دعت الراغبين في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المناسبة، للتسجيل في البوابة الإلكترونية لجامعة جازان، ومن ثم تقديم الطلب من خلال الخدمات الإلكترونية لنفس البوابة “www.jazanu.edu.sa“؛ حيث بدأ التقديم من يوم الأحد الماضي 25/ 8/ 1438هـ الموافق 21/ 5/ 2017م، ويستمر لمدة أسبوعين؛ حيث الوظائف مخصصة للسعوديين فقط.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي، الدكتور حسين بن محمد عقيلي، أن استقبال الطلبات سيتم إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة؛ مشيراً إلى أن المفاضلة بين المتقدمين ستشمل المؤهلات والخبرات والامتحان المهني، بالإضافة للمقابلة الشخصية.

واشترطت الجامعة على المتقدم ضرورة تحديد الوظيفة المتقدم لها، وعدم التقديم على أكثر من وظيفة من الوظائف الواردة في الإعلان، بالإضافة إلى توفر تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول للمتقدمين، إلى الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية والشفهية إن وجدت، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

يُذكر أن الوظائف المعلن عنها تتضمن عدداً من الوظائف الصحية والتقنية، بالإضافة إلى عدد من الوظائف الإدارية.