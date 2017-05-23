سناب شات .. يطلق خاصية “ديسكوفر” بالعربية

أطلق تطبيق سناب شات اليوم الثلاثاء خاصية “ديسكوفر” باللغة العربية لمستخدمي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واشتملت المنصة على عدد من القنوات والمجلات العربية والتي تعرض محتواها بشكل تفاعلي.

وأعلنت “سناب إنك” في بيان لها أنها تعتزم إطلاق عدد من أدوات التصميم لمستخدمي سناب شات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 26 مايو، والتي سوف تُتاح في شهر رمضان، وتشمل جيوفلترات خاصة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى عدسات مستوحاة من الروح والجو الرمضاني، وقصص تُغطي الاحتفالات الرمضانية في مناطق مختلفة.

وكانت “سناب شات” قد أعلنت الشهر الماضي أن لديها أكثر من 7 ملايين مستخدم نشط يومياً في المملكة العربية السعودية ومليون مستخدم نشط يومياً في الإمارات.

