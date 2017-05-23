بالفيديو .. انفجار جديد في مانشستر وإخلاء مركز تجاري

دوى انفجار في مركز “آرنديل” التجاري في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة قبل قليل، وتم إخلاء المركز، ووثقت لقطات مصورة لعشرات يركضون فراراً من المركز.

ونقلت وكالة “رويترز” أن الشرطة البريطانية بدأت التحقيق في الحادث واعتقلت شخصاً مشتبهاً به، وأنه تم إعادة فتح المركز.

من جهة أخرى، أفادت شبكة “بي بي سي” أنه تم إخلاء محطة فيكتوريا كوتش لحافلات بلندن وأن الشرطة تطوق المكان، وأضافت أنه جرى إغلاق الطريق المؤدي إلى قصر بكنغهام وطرق أخرى محيطة بالمحطة للاشتباه بعبوة.

وكان أكثر من 22 شخصاً بينهم أطفال لقوا مصرعهم وأُصيب العشرات، عندما هاجم انتحاري حفلاً غنائياً للمطربة الأمريكية “أريانا جراندي” بمانشستر الليلة الماضية.