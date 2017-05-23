بالفيديو .. اهالي “الحراء” واعضاء لجنة التنمية السياحية يستقبلون محافظ ميسان “الفيفي”

استقبل اهالي قرية الحراء بمحافظة ميسان واعضاء لجنة التنمية السياحية سعادة محافظ محافظة ميسان أ.عبدالله بن حسن الفيفي في مزرعة كوبان للورد وبعد ان اخذ جولة على المزرعة التي تضم الورد الطائفي والورد السلطاني وورد اللافندر ( الخزامى) وشملت الجولة مصنع الورد حيث اطلع سعادته واعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة منتجات المصنع من ورد ومستحضرات تجميلية وعطور مستخلصة من الورد وبعدها تم زيارة القرية التراثية (الحراء) وفي نهاية الجولة اقيم حفل خطابي تعريفي بالمرزعة وما ستقدمه وزارة الزراعة للمزرعة وفي الختام تم تكربم الجهات المشاركة في دعم المزرعة.

وشكر سعادته القائمين على المزرعة على ما لقيه واعضاء لجنة التنمية السياحية من حفاوة الاستقبال