 أدبي الرياض يقيم معرض الكتاب الخيري للعام 1438هـ | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

أدبي الرياض يقيم معرض الكتاب الخيري للعام 1438هـ

أدبي الرياض يقيم معرض الكتاب الخيري للعام 1438هـ
أحمد آل محرق : فيفا اون لاين :ـ

يقيم النادي الأدبي بالرياض، خلال شهر رمضان المبارك معرض الكتاب الخيري في دورته الحادية عشر العام 1438 هـ، وذلك بالشراكة مع الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة، في الفترة من 2/9/1438هـ وحتى 13/9/1438هـ  .
وقد صرح بذلك رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ/ هاني الحجي وقال : بأن المعرض يقام بمشاركة وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة الشؤون الثقافية بالوزارة، ودارة الملك عبدالعزيز، والأندية الأدبية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية، ومؤسسة سلطان بن العزيز الخيرية، وكرسي الأدب السعودي، وكرسي الدكتور عبدالعزيز المانع، ودار الثلوثية للنشر بالرياض، ومن ضمن الفعاليات تكريم الدكتور منصور الحازمي عضو مجلس إدارة النادي سابقاً وندوة عن الشيخ سعد بن جنيدل إضافة إلى بعض الدورات ومنها أول دورة متخصصة في  ترجمة لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية بسعر رمزي يخصص ريعه لجمعية مترجمي لغة الإشارة ، كما يدرس النادي ترجمة بعض إصدارته لطريقة الإشارة عبر قناته على اليوتيوب ويأتي ذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والأدبية تجاه المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة ،علماً بأن المعرض سيكون يوميا بدءا من الساعة 9:30مساءً وحتى الـ 12:30 ليلاً.

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