 وفد من الجوازات يطلع على تجربة الأحوال المدنية في مجال كشف حالات التزوير | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

وفد من الجوازات يطلع على تجربة الأحوال المدنية في مجال كشف حالات التزوير

وفد من الجوازات يطلع على تجربة الأحوال المدنية في مجال كشف حالات التزوير
فيفاء أون لاين ـ الرياض

اطلع وفد من المديرية العامة للجوازات أمس الإثنين على البرامج الالكترونية التي دشنتها الأحوال المدنية لكشف عمليات التزوير وانتحال الشخصية، والاتصال المرئي مع مديري الادارات العامة للأحوال في المناطق والمراجعين.

وتأتي هذه الزيارة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية “حفظه الله”، القاضية بزيارة الأحوال المدنية والاطلاع على تجربتها في مجال البرامج الالكترونية التي تستهدف كشف عمليات التزوير وانتحال الشخصية.

وتعرف الوفد على كيفية رصد الحالات وطبيعة تلك البرامج، بالإضافة إلى عمل البرامج الالكترونية الأخرى التي ساهمت في التحول الالكتروني للأحوال المدنية في مدة قياسية، كما تم بحث سبل التعاون بين القطاعين.

كما قام الوفد بزيارة لمركز المراقبة والتحكم، الذي يقوم بدور رقابي على كافة مكاتب الأحوال المدنية المنتشرة حول المملكة.

الجدير بالذكر، أن وفدان من المركز الوطني للعمليات الأمنية والأمن العام كانا قد اطلعا على هذه التجربة في وقت سابق.

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